Bayern - Hoeness veut voir Alaba rester

David Alaba vit peut-être ses derniers matchs sous les couleurs du Bayern Munich. A 28 ans, le défenseur autrichien n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire en 2021. Alors que des intérêts de cadors européens, à l'image du PSG, ont récemment été mentionnés dans la presse allemande, le président d’honneur du Bayern en personne, Munich Uli Hoeness, a fait part de sa volonté de voir le joueur rester.

"Ce serait peut-être un pas en avant financièrement de partir, mais un pas en arrière dans les autres domaines. Il a toujours été un bon défenseur à gauche, mais je pense qu'il est maintenant installé dans cette nouvelle position (l'axe de la défense) et qu'il s'est amélioré en matière de jeu et de responsabilités. Par conséquent, à mon avis, ce serait extrêmement malheureux s'il quittait le club" a-t-il fait savoir auprès de DAZN. D'ailleurs, en juin dernier, son entraîneur Hans-Dieter Flick avait aussi partagé son envie de le conserver. Le Bavarois, titulaire indiscutable, a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues cette saison (2 buts, 1 passe décisive). Sa valeur est estimée par le CIES entre 20 et 30 millions d'euros.