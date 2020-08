Bayern - Kingsley Coman : 'un peu de tristesse pour Paris'

Après la victoire de son équipe en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), l'unique buteur de la soirée, Kingsley Coman (24 ans), a été invité à réagir à la victoire bavaroise au micro de RMC Sport. "C'était extraordinaire, beaucoup de bonheur. Un peu de tristesse pour Paris, ils ont fait un parcours extraordinaire. Mon coeur est 100% pour le Bayern car je suis professionnel mais voir les joueurs comme ça, ça fait mal au coeur" a-t-il reconnu.

"Il faut respecter ce que Paris a fait. Je pense que depuis le début on a essayé de leur donner beaucoup de mal, de mettre beaucoup de pression. On a gagné et on n'a pas pris de buts aujourd'hui, et c'est le plus important. Paris a fait un super match, nous aussi, c'était un super match et on est vraiment heureux" a ajouté l'ancien Parisien.