Bayern - Kingsley Coman encourt une lourde amende

D'après les informations de Bild, l'attaquant du Bayern Munich Kingsley Coman (23 ans), aurait provoqué la colère de la célèbre marque de voiture Audi partenaire et actionnaire du club bavarois. Pour cause, l'international français se serait rendu à l'entraînement avec une voiture de marque concurrente. Or, les joueurs ont pour consigne de représenter la marque partenaire en conduisant les voitures qui leur sont fournies. Toujours selon nos confrères, le champion du monde encourt une amende de 50 000 euros.

Coman a tout de même tenté de justifier son geste et a présenté ses excuses : "je voudrais m’excuser auprès du club et d’Audi pour ne pas être venu à l’entraînement avec ma voiture de société. La raison, c’est que j’avais un rétroviseur endommagé sur mon Audi. Mais c’était quand même une erreur."