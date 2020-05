Bayern - L'agent de Lucas Hernandez scelle son avenir

Débarqué à prix d'or (80M€) au Bayern Munich l'été dernier en provenance de l'Atlético de Madrid, Lucas Hernandez (23 ans) a vécu un premier exercice difficile en raison des blessures. De plus, Hansi Flick semble avoir trouvé la recette gagnante pour sa défense avec Pavard à droite, une charnière composée de Boateng et Alaba, puis le jeune Davies à gauche. La concurrence est rude et dans le même temps, le nom de l'international français est cité au Real Madrid ou encore à Newcastle.

Néanmoins, Manuel Garcia Quilon, l'agent de Lucas Hernandez, a mis fin aux rumeurs et scellé l'avenir de l'ancien Colchoneros. "Lucas ne bougera pas, il va rester au Bayern, c'est certain" a-t-il déclaré à Sky Sport Allemagne.