Bayern - L'anecdote de Kingsley Coman sur son but face au PSG en finale de LDC

Kingsley Coman a joué un bien vilain tour au Paris Saint-Germain, son club formateur, lors de la finale de la Ligue des Champions en août dernier. En effet, l'ailier a inscrit l'unique but de la rencontre et a donc permis au Bayern Munich de remporter la Coupe d'Europe. Au cours d'un entretien pour Bild, Coman a expliqué qu'il avait fermé les yeux lorsqu'il a mis le but. Et la raison est étonnante.

"Mes coéquipiers se moquent de moi parce que à chaque fois que j'utilise ma tête pour frapper, j'ai peur. Si vous regardez bien les photos, vous verrez que j'ai les yeux fermés. Cela vient instinctivement. J'essaye de garder les yeux ouverts, mais au dernier moment j'ai toujours ce réflexe" a-t-il déclaré.