Bayern - L'offre de prolongation pour Alaba retirée !

Le Bayern Munich souhaite prolonger David Alaba (28 ans). Cependant, les négociations sont compliquées entre le clan de l'Autrichien, qui patiente dans l'attente d'obtenir une meilleure proposition, et les dirigeants allemands. Ces derniers, et plus particulièrement Herbert Hainer le nouveau président du club, expliquent que le champion d'Allemagne en titre vient de retirer son offre de prolongation pour le joueur sous contrat avec les Bavarois jusqu'en 2021, pour pouvoir préparer l'avenir du club.

"Une nouvelle situation est survenue au cours du week-end. Nous avons fait une très, très bonne offre à David et à son agent il y a longtemps, nous avons négocié pendant des mois et nous trouvons l'offre très juste et compétitive, surtout de nos jours. Lors de la dernière rencontre, nous avons dit au conseiller de David que nous voulions avoir de la clarté et une réponse d'ici fin octobre, car nous voulons planifier la suite pour un poste aussi important (..) Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a alors demandé à nouveau activement au conseiller et la réponse a été que l'offre n'est toujours pas satisfaisante et que nous devrions aller plus loin. Nous avons alors décidé de retirer complètement l'offre. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune offre", a expliqué le président Hainer.