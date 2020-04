Bayern - La prolongation de contrat de Manuel Neuer se complique

A 34 ans, Manuel Neuer semble désormais loin de ses plus belles heures. Depuis sa grosse blessure subie aux ligaments croisés en 2017, le champion du monde 2014 n'est plus la même muraille qu'il n'était auparavant, et semble plus proche que jamais de la fin de son aventure avec le Bayern. En effet, selon Kicker, le gardien allemand, sous contrat jusqu'en 2021, est au point mort des négociations de prolongation avec son club.

"La volonté de reprendre les négociations est très faible, il pourrait se passer des semaines voire des mois avant une décisions définitive souligne Kicker. Les positions sont pour le moment trop durcies." Les négociations ne sont pas prêtes d'avancer, d'autant plus que Neuer souhaiterait signer jusqu'en 2025, alors que le Bayern ne pourrait aller que jusqu'en 2023.