Bayern - Le club n'a pas levé l'option d'achat de Coutinho

Prêté avec option d'achat au Bayern Munich par le FC Barcelone pour la saison 2019-2020, Philippe Coutinho (27 ans) ne restera pas en Bavière la saison prochaine, sauf revirement de situation. Ce vendredi, Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration du Bayern, a confirmé dans un entretien pour Der Spiegel que le club n'a "pas levé" l'option d'achat alors que celle-ci a expiré.

Malgré cela, KHR n'a pas définitivement fermé la porte au Brésilien, bien que les chances de le voir évoluer sous la tunique bavaroise la saison prochaine restent très maigres. "Maintenant, nous allons devoir boucler en interne la planification de l'effectif (pour la saison prochaine) et nous verrons s'il aura toujours un rôle à jouer chez nous ou non" a-t-il commenté. Cette saison, Coutinho a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 22 matchs de Bundesliga.