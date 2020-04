Bayern - Le jour où le club a refusé Varane...

Eté 2011. Un an après ses premiers pas en professionnel avec le RC Lens, le jeune Raphaël Varane, 18 ans, bascule dans une nouvelle dimension. Après un appel de Zinedine Zidane, le défenseur central français s'engage en faveur du Real Madrid contre 10 millions d'euros. Un pari osé pour le prestigieux club espagnol, un pari gagnant, un pari que le Bayern Munich n'a pas souhaité prendre. Dans l'After Foot RMC, Willy Sagnol, recruteur du Bayern à l'époque, a raconté comment le club bavarois l'avait éconduit en 2011 lorsqu'il avait proposé le natif de Lille à sa direction.

"Quand j'étais au Bayern, un jour un ami m'appelle et me dit 'il faut absolument que tu ailles à Lens voir un petit joueur super intéressant'. C'est une personne en qui j'ai confiance. Je vais le voir et il me parle de Raphaël Varane. Varane, je vois au bout d'une mi-temps - je l'ai vu plusieurs fois - la maturité qu'il avait. Il a fait la première période au milieu de terrain, la deuxième en défense centrale. Je rentre, je suis sous le charme complet. J'avais quelques relations à Lens et en 48 heures, j'avais réussi à avoir un prix, avec en plus la possibilité de faire un petit match amical avec les recettes qui iraient à Lens... à la sortie, ce serait monté entre quatre et cinq millions" a-t-il débuté, et de poursuivre : "Quand j'ai donné le dossier à la direction sportive, on m'a répondu que c'était quand même un peu cher pour un joueur de 18 ans. Deux mois après, il est parti au Real pour dix millions. Varane n'a pas du tout à regretter d'être allé à Madrid, je suis persuadé qu'il est super heureux. Mais pour un recruteur, ne pas réussir à faire comprendre ce genre de choses à la direction, c'est d'une frustration! Quand tu es sûr d'avoir LE joueur... en plus un joueur de 18 ans, il peut rester au Bayern 10-12 ans, tu n'as plus à t'embêter à trouver un défenseur central pendant dix ans!"