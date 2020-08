Bayern - Le troisième maillot dévoilé !

Adidas et le Bayern Munich viennent de dévoiler, ce lundi, le troisième maillot du club bavarois pour la saison 2020/2021. A dominante noire, la tunique dispose également de rouge, de bordeaux et de blanc. Les motifs en "diamants rouges" sont là pour rendre "hommage à l'Allianz Arena, le stade du club". Le nouveau maillot sera utilisé dès le final-8 de LDC, et possiblement vendredi face au Barça.