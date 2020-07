Bayern - Les premiers mots de Sané avec son nouveau club

Présenté à la presse par le Bayern Munich ce jeudi, Leroy Sané (24 ans), débarqué en provenance de la formation anglaise de Manchester City, a évoqué ses premiers pas dans son nouveau club bavarois. L'ancien Citizen a notamment expliqué que Joshua Kimmich a tout fait pour le faire venir en Bavière.

"Jeudi, certains joueurs ont déjà commencé à s'entraîner en groupe et j'ai ensuite rencontré quelques-uns d'entre eux. Les premiers jours se sont très bien passés, les gens ici m'ont tous réservé un accueil chaleureux. Je connais certains d'entre eux de l'équipe nationale et jusqu'à présent, tout se passe très bien", a indiqué l'ailier gauche, et de se livrer avec le sourire aux lèvres à une petite confession. "Je peux vous dire que le gars le plus ennuyeux était Joshua Kimmich. Je pense qu'il aurait aimé m'appeler tous les jours pour me demander où en était la situation du transfert", a avoué l'international allemand (21 sélections, 5 buts).