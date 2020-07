Bayern - Les premiers mots de Tanguy Kouassi

Alors qu'il vient tout juste de s'engager avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2024, Tanguy Kouassi a livré ses premiers mots en tant que Bavarois sur le site officiel du club. Le jeune défenseur de 18 ans, qui a quitté le Paris Saint-Germain libre de tout contrat, se dit "très heureux de pouvoir jouer pour le Bayern". "C'est un grand club, avec une forte tradition. J'espère vraiment que je vais réussir ici et jouer de nombreux matchs. Je vais travailler dur pour ça" a-t-il ajouté. Pour rappel, Paris ne devrait toucher que quelques milliers d'euros pour le joueur.

Dans une courte vidéo publiée par le Bayern, Kouassi a poursuivi son discours : "J'étais très excité et surtout pressé de pouvoir parapher ce contrat. Maintenant que je l'ai fait, je suis vraiment content de pouvoir jouer avec ce club. Mes objectifs sont d'engranger le plus de temps de jeu en travaillant à l'entraînement et en jouant le plus de matchs. Ce qui me motive ici, c'est le club, c'est un grand club comme l'ancien et j'espère vraiment m'imposer ici et jouer le plus de matchs".