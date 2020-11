Bayern - Robert Lewandowski évasif sur son avenir

Robert Lewandowski (32 ans) a été nommé pour le trophée de joueur de l'année 2020 pour la prochaine cérémonie des Globe Soccer Awards, suite à son excellente année avec le Bayern Munich. Interrogé par l'agence de presse AP, le Polonais s'est montré évasif concernant son avenir en Bavière.

"Je ne sais pas. Maintenant, j'ai un contrat jusqu'en 2023 et je n'ai jamais pensé à ce qu'il pourrait arriver après. Il me reste 2 ans et demi de contrat. Donc il y a beaucoup de temps pour y réfléchir et je sais que je peux jouer encore pas mal de temps".