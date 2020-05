Bayern - Lewandowski place deux français parmi les meilleurs attaquants du monde

Robert Lewandowski et le Bayern Munich s'apprêtent à retrouver les terrains et la compétition ce week-end puisque la Bundesliga fait son grand retour après deux mois d'arrêt en raison de la pandémie mondiale. Blessé au tibia avant cette trêve forcée, l'attaquant polonais sera bien au rendez-vous pour affronter l'Union Berlin dimanche (18h). Meilleur buteur du championnat avec 25 buts inscrits en 23 matchs, le buteur bavarois aura l'occasion de gonfler ses statistiques, chose que ses homologues des autres championnats étrangers ne pourront faire.

A l'occasion d'une intervention télévisée, Lewandowski a établi son top 5 des meilleurs attaquants en activité. "Si on parle de neuf, je dirais Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero et Kylian Mbappé" a-t-il répondu, s'excluant de la liste malgré ses performances toujours plus hallucinantes saison après saison. Le Polonais place donc deux français parmi les meilleurs au monde à ce poste.