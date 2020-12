Bayern - Lewandowski raconte une anecdote croustillante sur Jürgen Klopp

Ultra prolifique avec le Bayern Munich (17 réalisations en 12 matchs de Bundesliga cette saison), Robert Lewandowski enchaîne les buts. Longtemps favori au Ballon d'Or, qui n'a pas été remis cette année, le Polonais a dû se contenter du prix FIFA The Best. Lors d'un entretien à France Football, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a confié une anecdote sur la technique de Jürgen Klopp, l'entraîneur des Marsupiaux à l'époque, pour l'inciter à progresser.

"Le coach me donnait 50 € à chaque fois que j’inscrivais dix buts au cours d’un même entraînement. C’était sa façon d’exacerber mes qualités, de repousser mes limites et de me faire travailler plus. Les premières semaines, je lui ai souvent donné les 50 €. Après, il a arrêté les frais, il perdait trop d’argent. Mais ce jeu m’a été très profitable, car je me suis beaucoup amélioré dans la finition. J’étais jeune à l’époque. Klopp avait repéré mes qualités, et il voulait que je franchisse d’autres paliers", a avoué l'attaquant bavarois.