Bayern - Lucas Hernandez revient sur sa décision de rester au club

Après avoir vécu une année difficile avec les blessures et l'éclosion du canadien Alphonso Davies (20 ans), Lucas Hernandez (24 ans) est auteur de belles prestations cette saison, aussi bien avec le Bayern Munich qu'avec l'Equipe de France. Il a d'ailleurs gagné une place de titulaire à Munich, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Une situation compliquée, mais que le Français a tenu à surmonter.

Ainsi, lors d'un entretien à France Football, le latéral tricolore est revenu sur son mercato estival. "J’ai toujours senti la confiance du club, que ce soit de la part des dirigeants, de l’entraîneur ou de mes coéquipiers. Ils m’ont dit qu’ils comptaient sur moi. Quand j’ai tenu à savoir quelles étaient mes perspectives, j’ai vite été rassuré. Pas une seule seconde je n’ai envisagé un départ précipité. Je voulais à tout prix me battre pour regagner ma place de titulaire et enchaîner le plus possible pour rendre la confiance que le club m’a accordée en me recrutant l’année dernière", le message est clair.