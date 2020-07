Bayern - Michaël Cuisance répond à l'intérêt de l'OM

Au cours d'un entretien pour L'Equipe, Michaël Cuisance a répondu à l'intérêt de l'OM. Visiblement, le milieu souhaite rester et s'imposer du côté du Bayern.

Du haut de ses 20 ans, Michaël Cuisance a déjà une carrière bien remplie grâce à son départ, précoce, de la France. Passé par Nancy avant de rejoindre l'Allemagne, le milieu international Espoirs a d'abord fait les beaux jours du Borussia Mönchengladbach avant d'atterrir, l'été dernier, du côté du Bayern Munich. Et après des premiers mois difficiles où il a du apprendre l'exigence du très haut niveau, le milieu de terrain a fini par grappiller un temps de jeu encourageant pour sa première saison en Bavière : 10 matchs avec l'équipe première, 1 but, 1 passe.

S'il se dit plutôt satisfait de sa saison, même s'il espérait et vise plus de temps de jeu, Cuisance a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs cet été pour un prêt et disputer une saison pleine, dont l'Olympique de Marseille. Invité à réagir à cet intérêt dans L'Equipe ce samedi, le milieu s'est montré flatté. "J'ai vu les clubs, c'est flatteur. Marseille c'est une belle histoire, c'est beau. C'est un club mythique qui a gagné la Ligue des Champions. Avec ce que le coach fait, il les a ramenés en C1, je suis content pour eux".

Toutefois, le natif de Strasbourg n'envisage pas de départ. "Mais aujourd'hui, je reste focus sur ce que je dois faire. Et mon projet au Bayern" avoue-t-il simplement, avant de détailler sa future discussion avec Hansi Flick, l'entraîneur bavarois. "Ce sont des discussions qu'on va avoir ensemble. J'ai envie de plus jouer, de m'imposer. J'ai besoin d'enchaîner les matchs, d'avoir plus de stats. Je sais que je peux apporter autant que ceux qui jouent à mon poste". Ambitieux, Cuisance entend bien s'imposer rapidement au Bayern !