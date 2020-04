Bayern - Miroslav Klose va s'assoir sur le banc du Bayern

Selon les informations de Sport Bild, Miroslav Klose (41 ans) serait tombé d'accord avec le Bayern Munich, afin de devenir l'entraîneur adjoint de l'équipe première, aux côtés de Hans-Dieter Flick la saison prochaine. Actuellement entraîneur des u17 bavarois, l'ancien attaquant allemand connaît très bien Flick. En 2014, ce dernier était l'entraîneur adjoint de l'équipe d'Allemagne lorsque Klose et ses coéquipiers ont remporté la coupe du monde. Le journal allemand précise qu'il ne manque plus aux deux parties qu'à signer le contrat avant d'officialiser la nouvelle.

