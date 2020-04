Bayern - Müller compare Lewandowski aux légendes du club

Arrivé au Bayern Munich en 2014, Robert Lewandowski s'est affirmé comme l'un des plus grands attaquants de la planète après avoir brillé au Borussia Dortmund les années précédentes. Avec un bilan de 230 buts en 275 rencontres disputées sous la tunique bavaroise, le Polonais marche chaque saison sur la Bundesliga. Cette saison encore, il comptabilise 25 buts en 23 matchs disputés. Pur produit du club, Thomas Müller évolue au quotidien aux côtés du serial buteur, de quoi l'autoriser à juger la place de ce dernier dans l'histoire du club.

"Je ne peux pas encore placer Lewy parmi les légendes, car pour moi c'est un coéquipier. Cependant, en ce qui concerne les meilleurs attaquants de l'histoire du Bayern, Lewy est juste derrière Gerd Müller en termes d'objectifs et d'efficacité. Même avant Karl-Heinz Rummenigge, qui est pour moi une légende du FC Bayern en plus d'avoir gagné deux fois la Ligue des champions et qui a été footballeur européen de l'année et champion d'Europe. Cela parle de lui-même. Au final, les titres comptent pour un statut de légende" a confié l'international allemand à Bild. La Ligue des Champions, Robert Lewandowski n'a toujours pas eu l'occasion de la remporter.