Bayern Munich - Boateng aurait aimé être prévenu pour son avenir

L'histoire d'amour entre le Bayern Munich et Jérôme Boateng (32 ans) va prendre fin en juin prochain. Le défenseur allemand sera libre à l'issu de la saison et ne sera pas conservé par son club. Pour Goal, le champion du monde 2014 s'est exprimé sur sa situation.

"J’ai été surpris par la couverture médiatique et j'aurais aimé être mis au courant à l'avance. Mais maintenant, je ne m'en occupe plus. J'ai aussi toujours dit que j'aimerais apprendre à connaître quelque chose de différent et relever un nouveau défi. Je me sens vraiment bien et en pleine forme, et j'ai eu de bons résultats au cours des derniers mois. C'est aussi ce que me disent Hansi Flick et mes coéquipiers. C'est la chose la plus importante pour moi. (...) En même temps, j'envisage l'avenir avec motivation et je me réjouis de ce qui est à venir"