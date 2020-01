Bayern Munich - Le Bayern empoche le jackpot grâce à Audi

C'est une d'histoire d'amour qui n'est pas prête de s’arrêter. En prolongeant son contrat de quatre ans (jusqu'en 2029) avec le constructeur automobile Audi, le Bayern Munich pourrait recevoir la somme mirobolante de 600 millions d'euros. À en croire les informations du quotidien allemand Bild, le club, associé depuis 17 ans à la firme allemande, percevrait la somme de 60 millions d'euros annuels, contre 40 précédemment.

