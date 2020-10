Bayern Munich - Le doublé de Choupo-Moting sur deux passes de Bouna Sarr qualifie le club !

Opposé au FC Düren (5ème division) lors du 1er tour de Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich s'est facilement imposé 3-0. L'ancien parisien Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) a ouvert le score à la 24ème minute de jeu sur une passe de l'ex marseillais Bouna Sarr (28 ans). Après un but sur pénalty de Thomas Muller à la 36ème, les deux anciens de Ligue 1 ont récidivé. L'attaquant camerounais s'est offert un doublé sur une nouvelle passe du latéral droit français. Première titularisation et première réussie pour Choupo-Moting et Bouna Sarr.