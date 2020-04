Bayern - Neuer exige un salaire colossal

Pour le portier Bavarois Manuel Neuer, prolongation rime avec augmentation. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2021, le gardien Allemand souhaiterait continuer l'aventure mais aurait néanmoins des exigences salariales très élevées.

Nos confrères de Bild assurent ainsi que Neuer demanderait une prolongation de quatre années et 20 millions par an. Le portier international serait en effet jaloux de certains de ses coéquipiers et notamment Lucas Hernandez qui touche prêt de 17 millions par saison au Bayern. Néanmoins à 34 ans et ce, malgré de bonne prestations, Neuer ne représente plus l'avenir à ce poste et les dirigeants pourraient donc ne pas accepter de payer un tel salaire pour un joueur en fin de carrière.