Bayern - Oliver Kahn évoque le mercato estival avec méfiance

Solide leader de Bundesliga et en très bonne posture pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (victoire 0-3 à Chelsea au match aller), le Bayern Munich a récemment repris la compétition à la suite de l'interruption liée à la crise du Coronavirus. Malgré des résultats impressionnants, la pandémie va sans aucun doute avoir de lourdes conséquences sur le futur budget du club bavarois. C'est pourquoi Oliver Kahn, actuel membre du conseil de direction et président du club à partir de 2022, a évoqué pour nos confrères de Sky Germania la possibilité de ne recruter aucun joueur durant le prochain mercato.

"Recruter personne cet été ? Cela pourrait être un option et nous regardons toute éventualité en ce moment, comme n'importe quel autre club européen. Nous devons faire quelque chose pour le coût du personnel, ce qui est extrêmement difficile dans le football professionnel", a-t-il confessé. "Si les revenus baissent et que le coût du personnel reste inchangé alors même que nous prolongeons certains contrats, ces effets ne doivent pas être sous-estimés et ce sont des choses auxquelles il faut penser. Je pense qu'il va dans notre intérêt, pour le moment, d'aborder cette question du recrutement avec une certaine prudence." Cette sortie remet donc en cause le possible transfert de Leroy Sané en Bavière, une arrivée dans les tuyaux depuis plusieurs mois.