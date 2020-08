Bayern - Pavard : 'on a aussi un trio offensif exceptionnel'

La grande finale de Ligue des Champions opposant le Bayern Munich au PSG, aura lieu ce soir à 21h00. Avant de retrouver plusieurs de ses coéquipiers en sélection, Benjamin Pavard (24 ans) a été interrogé par Téléfoot sur l'attaque parisienne. Pour défendre, "c'est compliqué, il y a beaucoup de vitesse, ce sont vraiment de très grands joueurs. Il faut rester sur ses appuis et parfois défendre à deux" a d'abord expliqué le Bavarois. "Mais on a aussi un trio offensif exceptionnel. Ca va être un très beau match à suivre pour les téléspectateurs et pour nous aussi avec, je l'espère, une victoire à l'arrivée" a-t-il ajouté.