Bayern - Pour L.Hernandez, la LDC n'ira pas à son terme

Au Bayern Munich, les séances d'entraînement ont repris depuis lundi dernier, malgré la pandémie de coronavirus. Les joueurs munichois s'entraînent en petits groupes et des précautions strictes ont été prises par le club afin de limiter au maximum les contacts. Comme le reste de ses coéquipiers, Lucas Hernandez, revenu à la compétition fin février, a donc repris le chemin de l'entraînement, sans pour autant savoir si les compétitions pourront reprendre. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, le Français imagine mal les instances réussir à organiser la fin de cette compétition dans les conditions actuelles.

"Tout ça va être dur à caser en plus d'une éventuelle fin de Championnat. La Ligue des champions touche en plus tous les pays atteints par le coronavirus. Ça va être difficile de tous sortir en même temps du confinement, d'avoir des états de forme semblables mais aussi tout simplement de se retrouver, de pouvoir voyager en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France. Il faut être réalistes. Je pense que la Ligue des champions sera impossible à finir dans les temps, surtout si on privilégie la fin des Championnats. Après, on ne peut pas tout décaler. Il vaut peut-être mieux préserver la saison prochaine. En plus, il y aura aussi l'Euro au bout (du 11 juin au 11 juillet 2021)" a déclaré l'ancien Colchonero dans un entretien accordé à L'Equipe. Pour rappel, le Bayern avait remporté son 8e de finale aller 3 buts à 0 face à Chelsea.