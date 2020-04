Bayern - Pour Rummenigge, le coronavirus va stopper l'inflation

La crise sanitaire mondiale liée au coronavirus va évidemment avoir des conséquences importantes dans le football. Pour Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, qui partage l'avis de plusieurs économistes spécialisés, son sport devrait connaître un nouvel équilibre financier suite à cette pandémie, et ce n'est pas pour lui déplaire. Selon lui, ces changements seront positifs pour l'économie du football.

"Toute crise porte en elle une chance. Depuis longtemps les salaires et les indemnités de transfert ont atteint des montants malsains. Le coronavirus et la crise qu’il provoque vont au moins conduire à stopper ce 'toujours plus, toujours plus cher, toujours plus vite'. L’offre et la demande vont réguler le marché des transferts et établir un nouvel équilibre", a estimé le dirigeant bavarois sur le magazine officiel du club.