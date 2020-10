Bayern/PSG - Les dernières révélations de Lucas Hernandez sur son mercato

Lucas Hernandez, le défenseur du Bayern Munich, a fait un nouveau point sur son avenir dans les colonnes de Onze Mondial.

Lucas Hernandez a profité d'un long entretien pour Onze Mondial afin de faire une grosse mise au point sur son avenir. Le défenseur français de 24 ans, arrivé au Bayern Munich l'été dernier contre 80 millions d'euros, n'a pas réussi à gagner sa place en tant que titulaire la saison passée. Pour autant, le champion du Monde compte bien rester pour s'imposer.

"Je n'ai jamais eu dans ma tête l'idée de partir du Bayern Munich. Ils m'ont fait confiance en payant une énorme clause et en me faisant signer un contrat de cinq ans. Et moi, je veux leur rendre cette confiance sur le terrain, je vais essayer d'aller au bout de mon contrat. Dans le foot, on ne sait jamais, mais pour l'instant, je suis ici, je me sens bien et je veux continuer pour récupérer ma place. Et je sais qu'un jour, je pourrai la récupérer. C'était impossible pour moi de partir comme ça au bout d'un an. Je reste et je vais m'imposer. Pour le futur, on verra plus tard" a-t-il déclaré.

Henrandez a toutefois confié, à demi-mot, qu'il avait échangé avec Kylian Mbappé au sujet du PSG. "Non, on en parlait un peu entre nous pour voir ma situation, savoir comment ça se passait ici pour moi. Mais on a jamais parlé sérieusement de Paris" a-t-il glissé.