Bayern - Robert Lewandowski fait tomber un nouveau record !

Ce samedi après-midi, le Bayern Munich a logiquement pris la mesure de Fribourg (3-1, résumé), lors de la 33ème et avant-dernière journée de Bundesliga. Une rencontre qui a fait rentrer, encore un peu plus, Robert Lewandowski dans l'histoire du football allemand. Auteur d'un doublé express en première période (24ème, 37ème), l'avant-centre polonais (31 ans) est devenu le joueur étranger ayant marqué le plus de buts en une saison de Bundesliga. En effet, avec ses deux nouvelles réalisations face au club de la Forêt Noire, le serial buteur en est désormais à 33 buts inscrits en championnat et efface donc Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 31 buts avec le Borussia Dortmund au cours de l'exercice 2016-2017, qui détenait jusqu'ici ce record.