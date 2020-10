Bayern - Sarr ne cache pas ses ambitions : 'Les Bleus ? Bien sûr, j'y pense'

Bouna Sarr (28 ans) a été officiellement présenté comme renfort du Bayern Munich en ce lundi. Face aux journalistes allemands, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille s'est livré sans langue de bois, sur de nombreux sujets. Pour le latéral droit, son arrivée en Bavière pourra peut-être, à terme, lui ouvrir les portes de l'équipe de France.

"Les Bleus ? Bien sûr j’y pense, le Bayern est un club très exposé, champion d'Europe en titre, c’est plus valorisant pour moi. Mais c’est à moi d’être bon avant de penser à la sélection. Je ne me mets aucune pression pour ça, je suis entièrement concentré sur ce que je dois faire ici. Les choses arriveront naturellement par la suite si je travaille bien et que je suis bon", a lancé Bouna Sarr.