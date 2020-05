Bayern - Thiago Alcantara a tranché pour son avenir

Le Bayern Munich n'aura pas chômé pendant la période de confinement. Alors que les compétitions étaient arrêtées, le club bavarois a profité de ce repos forcé pour s'occuper des contrats de ses joueurs et notamment de ses cadres. Ainsi, Manuel Neuer, Thomas Müller et Alphonso Davies ont tous été prolongés. La reprise du championnat ne devrait pas couper les dirigeants dans leur élan puisque ceux-ci souhaitent désormais gérer le cas Thiago Alcantara, lequel n'a plus qu'un an de contrat.

D'après les informations révélées par Bild ce samedi, l'issue de ce dossier devrait elle aussi résulter en une prolongation de contrat puisque le milieu espagnol de 29 ans serait décidé à rester en Bavière. Après avoir été tenté par un retour en Espagne lors des mercatos précédents, il serait heureux de la confiance que lui accorde Hansi Flick et souhaiterait poursuivre l'aventure.