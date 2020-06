Bayern - Thomas Müller entre dans le livre des records de la Bundesliga !

Ce samedi après-midi, le Bayern Munich a corrigé le VfL Wolfsburg (0-4, résumé), lors de la 34ème et dernière journée de Bundesliga. Face aux Loups, Thomas Müller s'est montré à son avantage avec une passe décisive pour l'ouverture du score signée Kingsley Coman (4ème), suivie d'un but en toute fin de partie (79ème), le 100ème de la saison pour le club bavarois. Mais, c'est bel et bien grâce au caviar donné à l'international français que le polyvalent offensif allemand vient d'entrer dans les livres d'histoire du championnat allemand. En effet, avec 21 offrandes distribuées sur l'ensemble de l'exercice, le joueur bavarois a établi un nouveau record, détenu jusqu'alors par Kevin De Bruyne, auteur de 20 passes décisives lors de la saison 2014-2015 avec le maillot du VfL Wolfsburg.