Bayern - Un mois d'absence pour Lewandowski

Présent sur la pelouse lors de l'écrasante victoire de son équipe face à Chelsea (0-3) ce mardi soir en Ligue des Champions, Robert Lewandowski va être éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Buteur et très mobile à Stamford Bridge, l'attaquant Polonais s'est néanmoins blessé durant cette rencontre comme l'a annoncé le club bavarois à travers un communiqué sur les réseaux sociaux.

"Robert Lewandowski a subi une fissure du tibia au niveau de l’articulation du genou gauche lors de la victoire 3-0 du Bayern à Chelsea hier. Ce fut le résultat d’un examen approfondi par le docteur Bavière Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt après son retour de Londres ce mercredi. Après dix jours d’immobilisation plâtrés, sa phase de préparation commencera. Le temps d’arrêt total sera d’environ quatre semaines." Cette saison, le buteur de 31 ans réalise l'une des meilleurs saisons de sa carrière avec près de 39 buts inscrits en 33 rencontres toutes compétitions confondues.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! 🍀 pic.twitter.com/rzRSdUHZKf