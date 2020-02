Bayern - Une blessure moins grave que prévue pour Coman

Sorti sur blessure ce mardi lors du match opposant le Bayern Munich à Chelsea (0-3) dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des Champions, on pouvait craindre le pire pour Kingsley Coman qui semblait touché à l'arrière de la cuisse. Le club allemand a néanmoins affirmé sur Twitter que le Tricolore souffrait d'une déchirure musculaire mineure et ne serait absent que cinq jours.

Une bonne nouvelle pour les Bavarois mais aussi pour l'Equipe de France et Didier Deschamps à moins d'un mois de la prochaine liste du sélectionneur des Bleus. Souvent blessé depuis le début de sa carière, l'ailier offensif de 23 avait avait déjà raté près deux mois de compétition en décembre dernier à cause d’une déchirure de la capsule articulaire du genou gauche, mais avait à son retour, réussi à s'imposer dans le onze type bavarois. Cette saison il a participé à quinze matchs de championnat, inscrivant deux buts et distribuant une passe décisive.

ℹ️ Kingsley #Coman has suffered a minor strain and will be out of action for five days. #CFCFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/Xl0Y6HSFyb