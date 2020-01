Belgique - Bruges, une année 2020 qui promet !

Premier du classement avec dix points d’avance sur le dauphin, le RSC Charleroi, le Club Bruges est très bien parti pour atteindre les play-offs de la Jupiler Pro League. Le club belge devrait même arracher sa place pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Tout va bien à Bruges. En effet, le club noir-et-bleu est revenu sur le devant de la scène belge ces dernières années grâce à une réussite toute particulière dans le mercato et la gestion sportive. Champions en 2015/2016 et aussi 2017/2018, les Brugeois sont bien partis pour remporter un nouveau titre cette saison et succéder à Genk. Il faut dire que l’équipe de Philippe Clément, le jeune manager de 25 ans, est un mélange parfait entre expérience et jeunesse, fougue et contrôle des matchs.

FC Bruges, la meilleure vitrine du football belge

Le technicien peut compter sur des cadres de l’effectif, réputé la meilleure vitrine du football belge, à l’image de Simon Mignolet (31 ans) de retour dans son pays natal après un passage réussi à Liverpool. Au rayon des joueurs expérimentés, il y a aussi Eder Balanta (26 ans, Colombien), Mbaye Diagne (28 ans, Sénégalais) ou encore Jelle Vossen. Mais Clément peut surtout compter sur l’excellent Hans Vanaken (27 ans), qui rayonne dans l’entrejeu. Le milieu de 27 ans brille à tel point qu’il est devenu international belge au cours de l’année 2018. Aujourd’hui, il compte 9 buts et 2 passes décisives en Jupiler Pro League, en l’espace de seulement 20 matchs. Au total cette saison, il compte déjà 33 apparitions pour 13 buts et 2 passes décisives. Homme fort de l’effectif, il est clairement indéboulonnable et assure l’équilibre entre l’attaque et la défense du 3-5-2 mis en place par le technicien.

Si Bruges s’est révélé aux yeux de l’Europe cette saison, notamment avec le match nul 2-2 arraché au Stade Santiago Bernabeu face au Real Madrid, les Bleu-et-Noir ont confirmé ces belles promesses face au Paris Saint-Germain, même si le score n’a pas été flatteur. Battu 5-0 à l’aller, les Belges ont craqué après l’entrée de Mbappé peu après la mi-temps. Le génie français a notamment profité des espaces laissés lors des phases offensives belges pour faire extrêmement mal aux adversaires.

Les Brugeois ont aussi un autre défi

Si Bruges est bien parti pour être champion de Belgique, même selon les cotes de la Jupiler Pro League, les Brugeois ont aussi un autre défi : bien figuré en Ligue Europa, après avoir été reversé de la Ligue des Champions avec leur troisième place. Si le tirage n’a pas forcément été très flatteur, en héritant de Manchester United dès les seizièmes, les hommes de Philippe Clément ont largement la place de se qualifier, surtout si David Okereke, Emmanuel Dennis et Krépin Diatta sont toujours aussi performants. A eux trois, ils combinent 26 buts et 7 passes décisives sur cette saison en cours, toutes compétitions confondues. Man United, de son côté, est en grande difficulté depuis le début de saison, notamment en raison de la longue blessure de Paul Pogba et des difficultés d’ajustement du technicien Ole Gunnar Solskjaer. 2020 promet donc d’être une année particulièrement enthousiasmante à suivre.