Belgique - Jason Denayer convoqué par Roberto Martinez

Roberto Martinez a convoqué un groupe très élargi de 33 joueurs pour les trois matchs de la sélection Belge en ce mois d'octobre. Le sélectionneur de la Belgique a ainsi convoqué Jason Denayer (OL, 25 ans) pour affronter la Côte d'Ivoire (amical, le 8 octobre), l'Angleterre (Ligue des Nations, le 11) et l'Islande (Ligue des Nations, le 14). À noter les présences des anciens pensionnaires de Ligue 1 Youri Tielemans, Eden Hazard, Divock Origin, Thomas Meunier ou encore Michy Batshuayi.

📝 Here are 33 names for our next three games 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/cRWTCEwyQF