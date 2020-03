Belgique - La Fédération annonce l'arrêt des rencontres

Les annonces tombent au compte-gouttes ces dernières heures. Après l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et autres pays européens, la Fédération belge a annoncé des mesures prises contre la propagation du coronavirus. Après avoir annoncé dans un premier temps la tenue des matchs du weekend à huis-clos et le report de la Coupe de Belgique, l'instance est finalement revenue sur sa décision quelques heures plus tard afin d'annoncer l'annulation de toutes les rencontres jusqu'au 3 avril prochain.

UPDATE: there will be no football at all until 3 April https://t.co/GxbZw3zGRp