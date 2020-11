Belgique - La grosse boulette de Thibaut Courtois (vidéo)

Titulaire indiscutable avec la Belgique,Thibaut Courtois (28 ans) était une nouvelle fois présent dans les buts des Diables Rouges lors de la dernière journée de la Ligue des Nations contre le Danemark.

Le portier belge a encaissé deux buts dans la victoire des siens (4-2), dont l'un est un but gag. En fin de rencontre, alors que son équipe menait 3 buts à 1, le gardien madrilène s'est montré déconcentré. Sur une passe en retrait appuyée de son compatriote Nacer Chadli, l'ancien portier de Chelsea laisse passer le ballon sous son pied, jusque dans son propre but. Une boulette qui n'a, heureusement pour lui et la Belgique, pas eu de conséquences sur le résultat final.

UEFA Nations League - League A / Groupe 2 Belgique 4 - 21 - 1 Danemark Y. Tielemans 3'

R. Lukaku 57'

R. Lukaku 69'

K. De Bruyne 87'

17' J. Wind

86' N. Chadli (CSC)