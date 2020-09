Belgique - Le Real Madrid remonté contre Eden Hazard

Retenu avec la Belgique pour l'entrée en lice dans cette Ligue des Nations 2020-2021, Eden Hazard n'a joué ni contre le Danemark samedi (victoire 0-2), ni contre l'Islande mardi (victoire 5-1). Et ce n'est pas du goût des dirigeants madrilènes. Selon AS, ces derniers ont très mal pris que leur milieu offensif (29 ans) reste avec les Diables Rouges pour finalement ne pas jouer. Son compatriote Thibaut Courtois, lui, était rentré à Madrid après seulement deux jours d'entraînement, la semaine dernière...

L'aigreur des Merengue s'explique aussi par la piètre saison conclue par Hazard. Arrivé l'été dernier avec le statut de galactique (transfert estimé à 160 M€), l'ancien lillois a enchaîné les blessures et n'a pu totaliser que 22 apparitions (pour 1 but et 7 passes, toutes compétitions confondues) en 2019-2020. Cet épisode belge en dit long sur sa volonté de préparer au mieux sa deuxième saison du côté de la Casa Blanca.