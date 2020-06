Benfica - Zivkovic et Weigl donnent de leurs nouvelles

Blessés lors de l'attaque du bus du Benfica Lisbonne jeudi soir après le nul concédé à domicile face à Tondela (0-0, résumé) et transportés à l'hôpital, Julian Weigl et Andrija Zivkovic, milieu de terrain et ailier des Aigles, ont donné de leurs plutôt bonnes nouvelles via les réseaux sociaux.

"Nous allons bien, mais nous ne pouvons pas justifier ce comportement", a ainsi lancé le joueur serbe sur Instagram. "Nous commettons tous des erreurs, mais les limites ont été dépassées. Je sais que les vrais supporters de Benfica ne sont pas comme ça", a ajouté son coéquipier allemand.