Betis - Le onze de rêve de Fekir, avec un choix étonnant

Discret dans les médias, Nabil Fekir a accordé un entretien à Téléfoot. A cette occasion, l'international tricolore a été invité à composer son onze de rêve, un exercice auquel se prêtent régulièrement les joueurs de foot. Dans sa globalité, l'ancien lyonnais a donné des noms qui ressortent régulièrement, avec tout de même un choix étonnant. Au poste de gardien de but, il a choisi le portier du Bayern Munich, Manuel Neuer. Pour sa défense, il a placé Dani Alves à droite, Nesta et Sergio Ramos pour former la charnière centrale et pour occuper le couloir gauche... Ferland Mendy.

"A gauche, je mettrais Ferland (Mendy). Très, très bon joueur. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui aussi. j'espère que dans l'avenir, ça sera le meilleur du monde" a-t-il glissé au sujet de son ancien coéquipier à l'OL, aujourd'hui au Real Madrid. Dans son schéma en 4-2-3-1, il place Iniesta et Xavi devant la défense, les deux espagnols qui ont fait les beaux jours du FC Barcelone. Enfin, pour son secteur offensif, il a choisi Messi à droite. Il a d'ailleurs avoué qu'il avait des similitudes avec l'Argentin dans son style de jeu : "Messi ? Je lui ressemble un petit peu. Dans le style de jeu et tout ça. Attention, j'ai pas son niveau, attention (sourire) ! Mais crochets courts, pied gauche, je lui ressemble un petit peu" a-t-il déclaré. A gauche, il a désigné Cristiano Ronaldo, Zidane en meneur de jeu et Ronaldo en pointe. Un onze qui a de l'allure.