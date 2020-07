Betis - Manuel Pellegrini chante les louanges de Nabil Fekir

Manuel Pellegrini (66 ans) sera l'entraîneur du Betis Séville la saison prochaine, et il a été présenté aux médias espagnols en ce lundi. En conférence de presse, le technicien chilien s'est félicité de pouvoir compter sur la présence de Nabil Fekir dans son groupe.

À lire aussi : Manuel Pellegrini nommé entraîneur du Betis Séville

"C'est un joueur qui a déjà démontré ses qualités. J'ai regardé presque tous les matches du Betis cette saison. La production des joueurs est toujours liée à la production de l'équipe. Plus l'équipe s'améliore, plus les joueurs seront meilleurs individuellement. C'est un joueur de haut niveau et je suis très heureux de l'avoir dans l'équipe. Je suis sûr que ses performances ne cesseront de s'améliorer car il a toutes les qualités pour le faire", a confié "El Ingeniero" devant les journalistes.