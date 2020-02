Bleus - Cabaye : 'France-Ukraine de 2013, un match référence'

Interrogé sur le France-Ukraine de 2013, Yohan Cabaye estime que ce match qualificatif pour la Coupe du Monde 2014 a été un "socle" pour la nouvelle génération. "C'était un match référence qui nous a permis de nous qualifier pour la Coupe du monde. On avait planté les bases d'une équipe. Je pense que ce match a été le socle qui a permis à la nouvelle génération de gagner en 2018. On sentait une force qui nous transcendait. Quand on y repense, en 2014, on perd contre le futur vainqueur. Sans un grand gardien de leur côté, le résultat de ce match et l'issue du Mondial aurait peut-être été différents. Jusqu'au match retour contre l'Ukraine, on sentait les joueurs très remontés", a indiqué l'actuel milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne.