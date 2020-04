Boca Juniors - Pipa Benedetto valide la piste Edinson Cavani

Annoncé très proche de Boca Juniors depuis une grosse semaine, Edinson Cavani est l'un des plus gros sujets d'actu du moment du côté de l'Argentine. En effet, après le directeur sportif du club et un membre de l'entourage du Matador, le quotidien Olé a profité des 115 ans du club pour demander à Pipa Benedetto si Cavani était une bonne recrue pour le club de Buenos Aires. Et l'attaquant de l'OM a validé la piste menant au Parisien...

"Tous les Uruguayens ont une personnalité différente. Cavani est un buteur, il peut tenir le ballon, il sait ce que c’est que de jouer au ballon, de faire des une-deux. C’est un joueur assez complet. Je pense qu’il peut très bien faire à Boca et donner le meilleur de lui-même. C’est très important" a-t-il déclaré.