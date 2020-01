Bordeaux - La direction exige une réaction en championnat

Après l'élimination de son équipe en 16es de finale de la Coupe de France face à Pau (3-2 après prolongation), pensionnaire de National, le président délégué Frédéric Longuépée a fixé les objectifs bordelais pour le reste de la saison. Hors course en Coupe de la Ligue (défaite 2-0 face à Brest le 18 décembre dernier), les Girondins, actuellement 13es, n'ont plus que le championnat pour éviter la bérézina. Une qualification pour l'Europe représenterait un maigre lot de consolation pour l'équipe.

"Il faut de l'envie, de l'engagement, de la motivation. La reconstruction est un challenge qui nécessite du temps et de la patience. On n'est pas dans un univers réputé pour sa patience mais on va essayer de cumuler les deux et de faire en sorte de relever la tête très vite. Oui il y a urgence, il y a un championnat qui est important. Deux échéances capitales arrivent, Nantes, Marseille, qui jouent bien, sont respectivement quatrième et deuxième. En tout état de cause, il va falloir les jouer à fond et vite remonter au classement". Ce dernier a, par ailleurs, réitéré sa confiance envers l'entraîneur Paulo Sousa : "Paulo est notre coach, on a confiance en lui et on va rapidement relever la tête".