Bordeaux - Paulo Sousa revient sur la défaite des Girondins contre Saint-Etienne

Nettement battus par Saint-Etienne en match de préparation (4-2), les Girondins de Bordeaux ont vécu une après-midi frustrante. Une défaite logique selon l'entraîneur des Marines, Paulo Sousa. "Ils ont joué avec une intensité plus haute", indique le coach portugais. "Une équipe qui a déjà un match de plus que nous. Sur le plan émotionnel, c’est une équipe qui a joué une finale. Et qui l’a très bien joué contre le PSG."

Le technicien poussé vers la sortie par sa direction relève tout de même quelques points positifs. "Devant on a eu une bonne mobilité. Il y’a aussi eu une bonne interaction entre les joueurs. On s’est procuré de bonnes opportunités. On a eu trois occasions de but et un penalty. Il faut continuer à travailler sur ce système pour avoir une alternative à tout ce qu’on a fait. Pour après pouvoir prendre les bonnes décisions lors de chaque match contre chaque adversaire. Cela peut nous permettre de changer en cours de match afin de surprendre l’adversaire et d'aller gagner."