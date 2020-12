Bourg en Bresse - Le beau geste d'Anthony Ribelin

Une rencontre peut parfois tout changer et Anthony Ribelin peut en témoigner. Venu aider les Restos du Coeur de Bourg il y a de ça quelques jours, le milieu de terrain de 24 ans, passé par Rennes, Montpellier ou encore le Paris FC, a décidé de s'engager de manière plus concrète pour l'association. Profitant de sa notoriété sur les réseaux sociaux, celui qui évolue aujourd'hui à Bourg-en-Bresse (National) a décidé de créer une collecte, de vêtements et de nourritures, pour venir en aide aux "Restos".

"J'ai fait une collecte, j'ai amené les premiers aliments et les vêtements à Bourg. Ce qui m'a marqué, c'est quand j'y suis allé. Je me suis dit que voulais les aider. J'ai déjà amené beaucoup d'habits" nous a-t-il confié. "Quand on peut aider quelqu'un en difficulté, il faut le faire. J'ai été éduqué comme ça". Un joli geste de Ribelin à quelques jours des fêtes de Noël !