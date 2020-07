Brentford - Comment Saïd Benrahma s'est mis l'Angleterre dans la poche

Ce mercredi soir, le club de Brentford affrontera Swansea pour disputer le match retour des demi-finales des play-offs d’accession à la Premier League. Une rencontre qui décidera de l'avenir du club londonien mais aussi de celui de son leader offensif, Saïd Benrahma.

Ce mercredi soir, Brentford disputera le match retour des demi-finales des play-offs d’accession à la Premier League face à Swansea. Après leur défaite de l’aller (1-0), les Bees devront réaliser une très grosse performance afin d’espérer accrocher une qualification en finale des play-offs, qui les autoriserait à rêver, un peu plus, d’une place en Premier League, après 27 ans d’absence. Pour cela, les hommes de Thomas Frank pourront s’appuyer sur leur homme fort, Saïd Benrahma (24 ans), considéré comme l’une des révélations en Championship cette saison.

L’international algérien (3 sélections), qui a rejoint Brentford en provenance de l’OGC Nice en 2018 (contre 3 millions d’euros), a véritablement explosé depuis qu’il a traversé la Manche, et n’a cessé de faire des misères aux défenses de seconde division anglaise. En seulement deux saisons, il comptabilise 28 buts et 24 passes décisives en 89 matchs. Nul doute qu’il est l’un des grands artisans de la très bonne saison du club anglais, qui a terminé 3ème du classement de Championship. Des prestations de haut vol de la part du natif d’Aïn Témouchent, en Algérie, qui attirent forcément les regards de cadors anglais.

La montée de Brentford s’avère décisive pour l’avenir de Benrahma

Il ne l’a jamais caché, le Fennec a l’ambition de découvrir la Premier League. "Cela a toujours été un objectif pour moi, et j’espère réellement jouer en Premier League avec Brentford" a-t-il admis auprès de Metro News la semaine dernière. En revanche, Benrahma n’est pas resté de marbre face à l’intérêt de clubs tels que Chelsea, Arsenal, ou encore Leicester. Il a confié être "flatté" de voir son nom associé à de telles formations ; "cela me donne encore plus confiance" a-t-il lancé.

Au-delà d’être une rencontre capitale pour l’avenir du club, le choc face à Swansea pourrait se révéler décisif concernant le futur de l'ancien Niçois. Les dirigeants sont bien conscients que si le club venait à rester en seconde division, il serait très difficile de retenir le joueur (sous contrat jusqu’en 2022). D’ailleurs, ils auraient récemment fixé son prix à 20 millions d’euros, à en croire les informations d’RMC Sport. Quoi qu’il en soit, les Bees pourront bel et bien compter sur la forme étincelante de leur joueur star pour le choc de ce soir, sur la pelouse du Griffin Park, à 20h45.