Brescia - Ça chauffe pour Mario Balotelli !

L'avenir de Mario Balotelli à Brescia ne tient plus qu'à un fil, alors que l'attaquant italien aurait raté un entraînement sans prévenir le club. Un écart qui pourrait découler sur une résiliation de son contrat.

Le championnat italien est toujours censé reprendre, c'est du moins la volonté de la ligue et des clubs de Serie A, mais Mario Balotelli pourrait bien ne plus rejouer cette saison. Et pour cause, l'attaquant de 29 ans se retrouve dans une situation très délicate à Brescia, où ses écarts pourraient le mener à une rupture de son contrat.

Les derniers remous causés par "Super Mario" en Lombardie ne remontent pas plus loin qu'à ce mardi. Attendu au centre d'entraînement, il ne s'y est pas présenté et deux versions s'opposent pour expliquer son absence : celle du club, qui prétexte qu'il n'a pas été prévenu avant d'envoyer son médecin au domicile du joueur, et celle de Balotelli lui-même, qui assure avoir informé le staff de son absence pour raison médicale et fait venir le médecin en question pour constater son état.

Une mésentente qui tombe mal, d'autant que l'ancien marseillais a été l'un des derniers joueurs de Brescia à reprendre les séances d'entraînements, qui sont facultatives étant donnée la situation sanitaire, et que sa condition physique laisserait à désirer, à en croire la Gazzetta dello Sport. Arrivé l'été dernier après la fin de son contrat à l'OM, Balotelli est lié à Brescia jusqu'au 30 juin, avec deux ans en option en cas de maintien. Avant l'arrêt des compétitions, le club lombard était lanterne rouge de Serie A, avec neuf points de retard sur le premier non-relégable.