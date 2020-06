Brescia - Balotelli de retour l'entraînement... mais recalé !

Après plusieurs absences aux séances d'entraînement avec Brescia, Mario Balotelli était présent ce mardi matin. Mais ce retour semble avoir été écourté... En effet, la Gazetta dello Sport rapporte que l'attaquant a été écarté de l'entraînement et a été prié de rentrer chez lui. Le problème proviendrait de la validité du certificat médical de Balotelli qu'il aurait transmis trop tardivement. Or, celui-ci doit nécessairement être à jour au niveau du club pour pouvoir rejouer.

L'ancien joueur de l'OM aurait quitté l'entraînement en lançant cette phrase pleine d'ironie aux journalistes : "et après ils disent que je ne veux pas m'entraîner !" Les relations sont décidément plus tendues que jamais entre le club italien et son joueur. Balotelli (sous contrat jusqu'à fin juin) n'a donc toujours pas préparé le prochain match face à la Fiorentina (13ème) prévu le 22 juin prochain, et pourrait manquer la reprise de la Serie A. Pour rappel, Brescia figure à la 20ème place du classement avec seulement 16 points au compteur.